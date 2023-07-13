Шоу Навки "История любви Шахерезады" впервые прошло на льду арены "Айсберг" в Сочи

С момента московской премьеры шоу посетило около 180 тысяч зрителей

СИРИУС, 13 июля. /ТАСС/. Шоу Татьяны Навки "История любви Шахерезады", с аншлагом прошедшее зимой в Москве, в четверг впервые состоялось на льду олимпийской арены "Айсберг" в Сочи. В шоу дебютировала олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова.

Московская премьера шоу состоялась 24 декабря, с тех пор его посетило около 180 тысяч зрителей. Вдохновившись успехом, Навка решила подарить восточную ледовую сказку летом сочинцам и гостям олимпийской столицы.

Главные роли Шахерезады и Шахрияра в ледовом спектакле исполняют Виктория Синицина и Никита Кацалапов, роль коварной Саис играют Навка и Маргарита Дробязко, царя Миргали - Повилас Ванагас, в роли Богини друг друга в спектакле сменяли Анна Щербакова, Камила Валиева, а на этот раз в этом образе дебютировала и Загитова. В Алладина перевоплощается Егор Мурашов, а в яркой роли зажигательного Джина - Иван Ригини. Фигуристов озвучивали Филипп Киркоров, Алексей Чумаков, Валерия, Жасмин и другие известные исполнители.

В общей сложности над шоу работали более 1 тыс. специалистов, оно наполнено сложнейшими техническими решениями, спецэффектами высочайшего уровня, красочными видеопроекциями, погружающими зрителя в сказочную атмосферу сразу нескольких восточных культур - Египта, Индии, Древнего Вавилона и Персии.

Чемпионский золотой цвет

Невооруженным глазом было видно, что свои роли фигуристы исполняют с удовольствием, даже на кураже. "Мне очень нравится моя роль [Шахерезады], она такая волшебная, сильная, воинственная. Мы очень волнуемся, в последний раз катали эту сказку зимой, - рассказала журналистам перед спектаклем Синицина. - Технически это не так сложно, все-таки мы - профессиональные спортсмены. Катаем с огромным удовольствием".

Отдельного внимания заслуживают и костюмы артистов - такого количества признанного в фигурном катании прерогативой чемпионов золотого цвета, пожалуй, не было до этого ни в одном ледовом шоу. К этом шоу было сшито более 150 уникальных костюмов. "Они тяжелые, но очень красивые, поэтому оно стоит того, - отметила Синицина. - В этом шоу у меня их три. И меняю я их тоже очень быстро".

Пришлось привыкать к новому костюму и Загитовой. "У меня очень интересный костюм, в нем много деталей. Восточная тематика мне близка", - сказала Загитова.

Сразу после выступления в этом шоу олимпийская чемпионка поспешила на следующее - "Спящая красавица. Легенда двух королевств", которое сразу вслед за сказкой о Шахерезаде стартовало в Сочи-парке.

Двухчасовая феерия красоты, полетов над куполом дворца ковра-самолета, горящего на льду огня, боев на мечах завершилась, как и положено, победой добра над злом, любви над предательством. "Это было нашей мечтой, чтобы все гости прекрасного Сочи могли увидеть нашу добрую, веселую, классную сказку. Только любовью и добром можно победить любое зло, преодолеть любую преграду на своем пути", - сказала в конце шоу Навка.