Бегунья Макаренко заявила, что намерена выполнить олимпийский норматив на стометровке

Олимпийский квалификационный норматив в женском беге на 100 метров равен 11,07 секунды

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 14 июля. /ТАСС/. Победительница Кубка России в беге на 100 метров Кристина Макаренко намерена улучшить свой рекорд и выполнить олимпийский норматив. Об этом спортсменка сообщила в пятницу журналистам.

"11,15 - это здорово, я повторила свой личный рекорд, - сказала Макаренко. - Мне этого удалось добиться благодаря конкуренции на первых метрах. Также я решила для себя, что мне нужно успеть себя реализовать за те годы, которые мне остались в спорте. Четко знаю, что мне нужно сделать".

"Подготовка нормальная, хотя есть небольшая травма, которая мне не позволяет бегать 200 метров. Но настрой хороший, очень хочу выполнить олимпийский норматив. Я думаю, что могу этого добиться, но для этого многое должно совпасть. Это и ветер в спину, и хорошо подобранное время для старта, и наличие конкуренции", - добавила спортсменка.

В пятницу Макаренко в финальном забеге пробежала 100 метров за 11,15 секунды.

Олимпийский квалификационный норматив в женском беге на 100 метров равен 11,07 секунды.

Следующим стартом для 26-летней Макаренко, которая лишена возможности выступать на международных соревнованиях с 2018 года, станет этап "Королевы спорта" в Москве 22 июля.