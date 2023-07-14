Волейболист Ильиных заявил, что не признавался в употреблении допинга

Олимпийский чемпион был дисквалифицирован на 15 месяцев

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российский волейболист Дмитрий Ильиных не признавался в употреблении допинга, он признал факт обнаружения в своей пробе запрещенного препарата. Об этом в пятницу Ильиных рассказал ТАСС.

"Я не признавался в употреблении допинга. Я признал факт обнаружения в пробе запрещенного препарата", - сказал Ильиных.

Ранее стало известно, что Ильиных был дисквалифицирован на 15 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения завершится 25 ноября 2023 года.

Ильиных 36 лет, он завершил карьеру осенью 2021 года. Спортсмен является чемпионом Европы 2013 года. В декабре 2021 года он занял пост спортивного директора "Белогорья".