Победитель Кубка России в беге на 100 метров Скулин сломал ключицу после падения на финише

Спортсмену потребуется госпитализация

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 14 июля. /ТАСС/. Иркутский бегун Владислав Скулин, победивший в пятницу на Кубке России на стометровке с результатом 10,30 секунды, упал после финиша и получил переломы ключицы и локтя. Об этом журналистам сообщил врач кареты скорой помощи, дежурящий на стадионе.

"Предварительный диагноз - закрытый перелом правой ключицы, перелом головки левой локтевой кости, ссадина левого плеча, - сказал врач. - Спортсмену потребуется госпитализация. После нее будет поставлен окончательный диагноз. Предварительные сроки восстановления - два с половиной месяца".

21-летний Скулин, по словам медика, будет направлен на более тщательное обследование в одну из больниц Жуковского.