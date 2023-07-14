Прыгун в высоту Лысенко рассказал, что уже привык выступать без зрителей

Необходимо популяризировать легкую атлетику всеми возможными способами, считает спортсмен

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 14 июля. /ТАСС/. Прыгун в высоту Данил Лысенко, повторивший на Кубке России в Жуковском лучший результат сезона в мире, привык к тому, что в России на соревнования по легкой атлетике приходит очень мало зрителей. Об этом спортсмен сообщил в пятницу журналистам.

"Я привык к тому, что у нас в России на соревнованиях практически нет зрителей, - ответил Лысенко на вопрос, не обидно ли ему выступать при практически пустых трибунах. - Конечно, нужно популяризировать легкую атлетику всеми возможными способами, привлекать народ. Но пока получается так, как есть. Но самое главное, что близкие рядом, кто-то смотрит и по телевизору".

Кубок России по легкой атлетике проходит в Жуковском с 14 по 15 июля. Соревнования такого уровня не проводились на местном стадионе с 2019 года, однако зрителей на трибунах оказалось очень мало.

Лысенко победил на Кубке России, повторив лучший результат сезона в мире (2,33 метра). "Я доволен сегодняшним результатом, все важные старты еще впереди, - сказал спортсмен. - Сейчас настраиваюсь на чемпионат Белоруссии, 30 июля буду там прыгать. Надеюсь, что с погодой повезет, ребята будут показывать высокие результаты".

В открытом чемпионате Белоруссии, помимо Лысенко, планируют выступить россиянин Илья Иванюк и ведущие белорусские прыгуны Максим Недосеков и Дмитрий Набоков.