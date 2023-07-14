Матыцин заявил, что подготовка к Играм БРИКС находится на стадии формирования оргкомитета

Проведение соревнований планируется в июне 2024 года на объектах, построенных к Универсиаде, подчеркнул министр

КАЗАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Подготовка к Играм БРИКС, которые планируется провести в 2024 году, находится на стадии формирования организационного комитета. Об этом в пятницу журналистам заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Мы находимся на стадии формирования организационного комитета. Предложили проведение игр на встрече министров БРИКС, получили поддержку от коллег, - сказал Матыцин. - Сейчас на основании интереса и мнения стран БРИКС формируем программу, в ближайшее время будет организован оргкомитет. Проведение [соревнований] планируется в июне следующего года на объектах, которые были построены к Универсиаде".

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что Игры БРИКС, по предварительной информации, пройдут с 4 по 18 июня 2024 года. Программа пока не утверждена, но в нее уже включили соревнования по 22 видам спорта.