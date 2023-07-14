Прыгун в высоту Иванюк рассказал о причинах скромного результата на Кубке России

На соревновании в Жуковском атлет стал вторым с результатом 2,23 метра

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 14 июля. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Илья Иванюк не рассчитывал показать высокий результат на Кубке России в Жуковском из-за опасения получить травму перед более важными стартами вследствие холодной погоды. Об этом спортсмен сообщил в пятницу журналистам.

"Практически ни разу за все мои выступления в Жуковском здесь не было нормальной погоды, - заметил Иванюк. - Сегодня опять было пасмурно и холодно, что серьезно демотивирует. Хочется свести к минимуму риск травм, потому что более важные соревнования нас ждут впереди. Я имею в виду чемпионат России, финал "Королевы спорта" и открытый чемпионат Белоруссии, в котором я также хочу принять участие".

"Я пытался во время соревнований как-то себя взбодрить, попробовать что-то изменить в своем прыжке, но у меня катастрофически не получалось "попадать" вверх, все время скидывало в сторону планки. Но я особо не расстроился, потому что не рассчитывал здесь хорошо выступить из-за не очень хороших погодных условий. Будем ждать следующих соревнований, все-таки форма у меня неплохая держится. Нужно поработать над некоторыми техническими аспектами, потому что был большой перерыв до этого старта, за месяц я кое-что потерял".

Иванюк, повторивший в начале июня лучший результат сезона в мире (2,33 метра), в Жуковском стал вторым с прыжком на 2,23 метра.

Турнир по прыжкам в высоту пройдет в рамках чемпионата Белоруссии в Минске 30 июля. Чемпионат России пройдет с 3 по 6 августа в Челябинске, финал "Королевы спорта" - с 17 по 19 августа в Екатеринбурге.