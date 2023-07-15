Логинова допустила, что РУСАДА будет настаивать на взыскании убытков с экс-глав агентства

В четверг Арбитражный суд Москвы сообщил об отклонении иска агентства к бывшему исполняющему обязанности руководителя организации Михаилу Буханову

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) намерено изучить решение Арбитражного суда Москвы отклонить иск о взыскании убытков с бывших руководителей организации, после чего рассмотрит вопрос о возможности подачи апелляции. Об этом ТАСС в субботу сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

13 июля пресс-служба Арбитражного суда Москвы сообщила об отклонении иска РУСАДА к бывшему исполняющему обязанности руководителя организации Михаилу Буханову о взыскании убытков в размере более 5,2 млн рублей.

"Как руководитель, я была обязана подать иск во исполнение предписания Федерального казначейства, выявившего в ходе проверки финансовые нарушения при расходовании бюджетных денежных средств в период с 2020 по 2021 год, - сказала Логинова. - По результатам рассмотрения Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании с бывших руководителей ущерба, причиненного агентству. После изучения полного текста определения арбитражного суда РУСАДА рассмотрит вопрос о возможном обжаловании этого решения в апелляционной инстанции".

Арбитражный суд Москвы принял исковое заявление РУСАДА 6 февраля. Судебное разбирательство несколько раз откладывалось.

Логинова занимает пост генерального директора РУСАДА с декабря 2021 года. Буханов исполнял обязанности главы агентства до 1 декабря 2021 года - он руководил организацией после того, как в августе 2020 года пост генерального директора покинул Юрий Ганус.