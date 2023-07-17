Чесноков назвал теннисиста Сафиуллина главной сенсацией Уимблдона

Роман Сафиуллин дошел до четвертьфинала, где уступил итальянцу Яннику Синнеру

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Выступление российского теннисиста Романа Сафиуллина на Уимблдоне стало главной сенсацией турнира. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"Для меня выступление Сафиуллина стало главной сенсацией Уимблдона. Он очень здорово играл, одержал очень хорошие победы, но на четвертьфинал ему не хватило сил. Раньше он считался перспективным теннисистом, но травмы в начале карьеры ему мешали реализовать потенциал. С такой игрой, как на Уимблдоне, я думаю, он поднимется в рейтинге еще", - сказал Чесноков.

На завершившемся в воскресенье Уимблдоне Сафиуллин дошел до четвертьфинала, в котором уступил итальянцу Яннику Синнеру. По итогам турнира россиянин поднялся с 92-го на 43-е место в мировом рейтинге.

Сафиуллину 25 лет, он занимает 43-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. На его счету нет побед на турнирах под эгидой организации. В 2015 году россиянин выиграл Открытый чемпионат Австралии среди юниоров. Выход в четвертьфинал Уимблдона стал для Сафиуллина лучшим результатом на взрослых турнирах Большого шлема, ранее он не проходил дальше второго круга.

Уимблдон проводился на травяном покрытии в Лондоне, призовой фонд соревнований составил $56,3 млн. В мужском одиночном разряде победу одержал испанец Карлос Алькарас, в женском одиночном - чешка Маркета Вондроушова.