Конгресс World Athletics не будет рассматривать вопрос возвращения российских легкоатлетов

В рамках августовского конгресса пройдут выборы руководства организации

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), который состоится с 16 по 17 августа в Будапеште, не намерен рассматривать вопрос возвращения россиян и белорусов на международные старты. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе World Athletics.

"Конгресс World Athletics не будет рассматривать вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, - заметил представитель пресс-службы. - Он будет рассмотрен рабочей группой, которая в надлежащее время проинформирует совет World Athletics о своих рекомендациях".

В рамках августовского конгресса, который будет предшествовать чемпионату мира, также пройдут выборы руководства World Athletics.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в марте вернула себе членство в World Athletics, однако российские спортсмены пока не смогут принимать участие в соревнованиях под эгидой международной организации, поскольку в марте 2022 года ее совет принял решение из-за ситуации на Украине запретить россиянам и белорусам выступать в сезоне-2022 на чемпионатах мира, европейском первенстве в германском Мюнхене и этапах Бриллиантовой лиги. В ноябре World Athletics продлила отстранение до особого распоряжения.

28 марта исполком Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.