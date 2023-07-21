Сестра Вяхиревой считает, что гандболистку не задевает критика Трефилова

В прошлом году бывший главный тренер женской сборной России нелестно отзывался о переходе Вяхиревой в норвежский "Вайперс"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июля. /ТАСС/. Российскую гандболистку Анну Вяхиреву, которая играет за норвежский клуб "Вайперс", не задевает критика бывшего главного тренера сборной России Евгения Трефилова по поводу отъезда спортсменки за рубеж. Об этом ТАСС в пятницу рассказала сестра спортсменки, игрок гандбольного клуба "Ростов-Дон" Полина Кузнецова.

В прошлом году Трефилов нелестно отзывался о переходе Вяхиревой в норвежский "Вайперс". Тренер сказал, что отъезд олимпийской чемпионки в зарубежный клуб в нынешней ситуации выглядит некрасиво.

"Евгений Васильевич всегда высказывается прямо и резко, не думаю, что на этом кто-то заостряет внимание. Если обращать внимание на каждый комментарий, то будет не очень хорошо, в первую очередь самой себе. Не думаю, что она думает об этом или как-то переживает", - сказала Кузнецова.

Вяхирева ближайшие два сезона проведет в норвежском клубе "Вайперс". "Я думаю, она все-таки планирует больше закрепиться в Европе, играть там. Никто не знает, не может загадывать, что случится, но на ближайшие два года она точно там. Я очень за нее рада, у нее все очень хорошо, счастлива, она спокойна, что самое важное", - добавила Кузнецова.

Вяхиревой 28 лет, ранее она выступала за "Звезду", "Астраханочку" и "Ростов-Дон", в составе которого по пять раз выиграла чемпионат России, кубок и суперкубок страны. В составе сборной России Вяхирева выиграла Олимпийские игры 2016 года, а также стала серебряным призером Игр в Токио и бронзовым призером чемпионата мира. В 2022 году спортсменка приняла решение продолжить карьеру в зарубежном клубе. В минувшем сезоне Вяхирева помогла "Вайперс" победить в Лиге чемпионов, она была признана самым ценным игроком финального матча.