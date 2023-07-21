В РФС считают, что знания арбитра Чакыра пойдут на пользу российскому футболу

В 2021 году турецкий рефери занял второе место в рейтинге лучших судей XXI века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Знания и экспертиза бывшего арбитра Международной федерации футбола (ФИФА) Джюнейта Чакыра пойдут на пользу российскому футболу. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.

21 июля пресс-служба РФС сообщила, что Чакыр включен в состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК РФС). В обновленный состав ЭСК РФС также вошли руководитель департамента судейства серб Милорад Мажич, инструктор ФИФА Равшан Ирматов, менеджер судей Футбольной национальной лиги Николай Иванов и Каманцев (без права голоса).

"РФС ведет беспрерывную работу по повышению доверия к судейству, - сказал Каманцев. - Экспертно-судейская комиссия - важная составляющая нашей системы, направленной на рост доверия общественности и клубов к судейскому корпусу. В состав обновленный ЭСК РФС вошли не просто иностранные арбитры, а выдающиеся судьи, которые работали на матчах самого высокого уровня, в том числе финалах Лиги чемпионов".

"Мы рады приветствовать Джюнейта Чакыра в составе ЭСК РФС. Чакыр - первый турецкий судья, обсуживавший финал Лиги чемпионов, второй арбитр в рейтинге лучших судей XXI века. Уверен, его экспертиза и знания пойдут на пользу нашему футболу", - добавил Каманцев.

Чакыру 46 лет, он начал карьеру футбольного арбитра в 1997 году. На его счету 386 матчей в чемпионате Турции, Чакыр работал на чемпионатах мира 2014 и 2018 года, а также обслуживал финал Лиги чемпионов в 2015 году. В 2021 году турецкий арбитр занял второе место в рейтинге лучших арбитров XXI века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).