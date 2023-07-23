Сенников считает, что защитники "Локомотива" совершали ошибки в матче РПЛ с "Рубином"

Впервые в официальной встрече сыграла пара центральных защитников Лукас Фассон - Евгений Морозов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Центральные защитники московского футбольного клуба "Локомотив" совершали ошибки при пропущенных мячах в матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского "Рубина". Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал двукратный чемпион России в составе "Локомотива" Дмитрий Сенников.

22 июля "Локомотив" на своем поле сыграл вничью с "Рубином" со счетом 2:2. Впервые в официальном матче сыграла пара центральных защитников Лукас Фассон - Евгений Морозов.

"Я считаю, что у игроков центральной зоны защиты были ошибки при пропущенных мячах "Локомотива", - сказал Сенников. - Но "Локомотив" играл очень раскованно, вперед, периодически два защитника в два нападающих оставались при обороне. Иногда какие-то контратаки были опасными, в первом тайме были выходы один на один".

"Но в целом видно, что "Локомотив" является такой целостной командой, было много хороших эпизодов. Когда Сергей Пиняев на фланге разбирался, Максим Глушенков опасно тоже атаковал. Навесы на Артема Дзюбу ничего продуктивного, наверное, не принесли, но это тоже всегда опасно, ждем следующего матча с надеждой, что будет меньше ошибок и пропущенных голов", - добавил Сенников.

В следующем туре "Локомотив" 30 июля на выезде сыграет с воронежским "Факелом".