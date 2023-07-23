Команда России победила сборную мира на турнире по гольфу на фестивале "Сильные фигуры"

Матч завершился со счетом 10,5:6,5

НАХАБИНО /Московская область/, 23 июля. /ТАСС/. Команда России обыграла сборную мира на турнире по гольфу. Соревнования прошли в воскресенье в подмосковном Нахабине на Международном фестивале интеллектуальных видов спорта "Сильные фигуры".

Встреча завершилась со счетом 10,5:6,5. В составе сборной России сыграли депутаты Государственной думы Александр Жуков, Светлана Журова, Айрат Фаррахов, организатор фестиваля Евгений Ковтун и другие. За сборную мира выступали представители дипломатических миссий разных государств, среди которых Индия, Вьетнам, Монголия, Шри-Ланка, Сирия, Узбекистан и другие, а также обладатель серебряной медали Олимпийских игр 2008 года в метании молота Вадим Девятовский из Белоруссии.

Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта "Сильные фигуры" проводится с 2019 года при поддержке Минспорта РФ, Минцифры РФ, МИД России. В рамках фестиваля организуются турниры по гольфу, шахматам, керлингольфу и теннису.