Ледеки повторила рекорд Фелпса по медалям на чемпионатах мира по водным видам спорта

Американская пловчиха во вторник выиграла 15-ю личную золотую медаль мировых первенств

ТАСС, 25 июля. Американская пловчиха Кэти Ледеки во вторник повторила рекорд соотечественника, 23-кратного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса, по количеству золотых медалей, выигранных в индивидуальных дистанциях на чемпионатах мира по водным видам спорта.

В финальном заплыве на дистанции 1 500 м вольным стилем Ледеки одержала победу с результатом 15 минут 41,22 секунды. Второе место заняла итальянка Симона Квадьарелья (15.55,05), третьей стала австралийка Лани Паллистер (15.58,11). Соревнования проходят в японской Фукуоке.

Эта победа стала для Ледеки 15-й в личных соревнованиях на чемпионатах мира, по этому показателю она сравнялась с Фелпсом, завершившим карьеру в 2016 году.

Ледеки 26 лет, она является семикратной олимпийской чемпионкой, на ее счету также три серебряные медали Игр. Всего американская пловчиха одержала 20 побед на чемпионатах мира и является единственной женщиной, которой удалось добиться подобного результата.