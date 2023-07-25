Безуглов: 8% опрошенных футбольных врачей считают, что в командах часто применяют допинг

По словам председателя медицинского комитета Российского футбольного союза, 2% опрошенных считают, что футболисты используют запрещенные препараты только на уровне сборных

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Восемь процентов опрошенных футбольных врачей считают, что в российских командах часто используют запрещенные препараты. Об этом на семинаре "Оказание первой помощи. Антидопинговое обеспечение футбола" рассказал председатель медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) Эдуард Безуглов.

"В прошлом году мы провели собственное анонимное исследование с участием 115 врачей из российских футбольных клубов и сборных команд. На вопрос "применяют ли допинг в российских футбольных командах" 51 процент опрошенных ответили, что "сознательно не применяют", 23% - "да, но изредка", 8% - "да, это делается часто", 2% - "только на уровне сборных команд", 16% сообщили, что не владеют информацией или выбрали другой вариант ответа", - отметил глава медицинского комитета РФС.

Ранее Безуглов сообщил футбольным врачам, принимавшим участие в семинаре, что в 2021 и 2022 годах в российском футболе не было ни одного случая нарушения антидопинговых правил.