В UCI заявили, что правительство Великобритании не проявляет доверия к организации

По мнению президента Международного союза велосипедистов, британское правительство не проявляет признаков доверия к организации в вопросе допуска российских и белорусских спортсменов до чемпионата мира

ТАСС, 26 июля. Правительство Великобритании не проявляет признаков доверия к Международному союзу велосипедистов (UCI) в вопросе допуска российских и белорусских спортсменов до чемпионата мира. Об этом заявил президент UCI Давид Лапартьян, комментарий которого приводит газета Times.

Чемпионат мира пройдет с 3 по 13 августа в Шотландии. Сообщается, что Лапартьян написал письмо министру спорта Великобритании Стюарту Эндрю, утверждая, что правительство не доверяет организации в обеспечении того, чтобы российские и белорусские велосипедисты выступали на чемпионате мира в нейтральном статусе.

"Принимая во внимание усилия Великобритании и выдающийся послужной список в проведении крупных международных соревнований, я чувствую себя обязанным выразить нашу обеспокоенность тем, что подобные меры могут повлиять на будущую оценку заявок Великобритании по организации мероприятий UCI. Я искренне считаю, что в любых отношениях главное - взаимное доверие. Тот факт, что правительство не проявляет признаков доверия к нашей организации, повлияет на нашу уверенность в способности Великобритании организовывать спортивные мероприятия в ближайшие годы".

В мае UCI разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира, в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом. По состоянию на 11 июля UCI присвоил нейтральный статус 18 россиянам и 14 белорусам.

Любое лицо, желающее получить статус нейтрального индивидуального спортсмена, должно обратиться в UCI. Для допуска российских и белорусских спортсменов необходимо отсутствие какой-либо связи с армией и другими органами государственной безопасности России и Белоруссии, флагов, гербов, гимнов и другой символики, ассоциирующейся с государствами, а также отсутствие поддержки действий России на Украине в любой форме.