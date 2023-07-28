Определен состав сборной России по художественной гимнастике на Игры стран СНГ

В состав команды вошли Анна Попова, Арина Аверина и Лала Крамаренко

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Анна Попова, Арина Аверина и Лала Крамаренко вошли в состав сборной России по художественной гимнастике для участия в Играх стран СНГ. Об этом журналистам сообщила победительница личного многоборья на чемпионате России 2023 года Анна Попова.

"В Минске я буду выступать с тремя видами, поэтому сегодня обруч не тренировала. Арина Аверина выступает с обручем, Лала Крамаренко - в четырех видах. Ирина Александровна (Винер, главный тренер сборной России - прим. ТАСС) так нас распределила", - сказала Попова.

"Сегодня был тяжелый день. Мы готовимся к важному старту (Игры стран СНГ в Минске - прим. ТАСС), так что усиленно тренируемся и работаем над ошибками. Есть ли у меня травма? Из-за того, что нагрузки сейчас большие, немного надорвала мышцу ноги на одной из тренировок. Работаю, надеюсь, к Минску подлечусь", - добавила она.

II Игры стран СНГ пройдут с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии в 20 видах спорта, торжественные церемонии открытия и закрытия соревнований планируется провести 5 и 13 августа соответственно. Соревнования по художественной гимнастике пройдут в Минске с 4 по 6 августа.