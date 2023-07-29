Трехкратная олимпийская чемпионка Горохова считает, что России нужно выходить из МОК

По мнению бывшей фехтовальщицы, Международный олимпийский комитет выполняет команды западных политиков

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) контролируется западными политиками, поэтому России нужно прекращать сотрудничество с этой организацией. Такое мнение ТАСС высказала трехкратная олимпийская чемпионка Галина Горохова, комментируя инцидент между украинкой Ольгой Харлан и россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира по фехтованию в Милане.

Харлан изначально была дисквалифицирована за отказ от обязательного рукопожатия со Смирновой, которую она победила в 1/32 финала турнира, однако после призыва МОК "деликатней относиться к ситуациям, связанным с украинскими и нейтральными спортсменами" Международная федерация фехтования отменила наказание.

"Есть правила соревнований, почему МОК влезает в дела федерации, мне непонятно, - сказала Горохова. - Их дело - принимать заявки от участников, направлять приглашения на Игры и проводить их. Недавно к олимпийскому девизу "быстрее, выше, сильнее" они добавили слово "вместе", однако там делают все, чтобы разъединять".

"МОК выступает за более нежное отношение к украинским спортсменам. Однако все должны быть равны, почему кому-то должен быть лучше? Зачем он вмешивается в эти дела? Есть федерации, которые живут по своим правилам. Однако МОК начинает вмешиваться, требовать пересмотра, и смысла бороться с ним я не вижу - какую команду [на Западе] дадут, так они и голосуют, там нет никакой логики. Надо вообще уходить из МОК, заканчивать розыгрыш деревянных медалей и спорить, кого допускать, а кого - нет. Делать там нечего", - отметила она.

Практически все российские и белорусские спортсмены после начала спецоперации на Украине по рекомендации МОК были отстранены от участия в международных соревнованиях. В марте исполком МОК предложил допускать спортсменов обеих стран в нейтральном статусе при условии, что они не представляют спортивные общества, связанные с вооруженными силами, однако большинство международных федераций до сих пор не выработали критерии их участия.

МОК при этом еще не вынес решения об участии российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже, на этой неделе глава организации Томас Бах сообщил, что оно будет вынесено не раньше середины октября, отметив, что дедлайна по этому вопросу не существует.