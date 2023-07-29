Колобков назвал постыдной слабостью отмену обязательного рукопожатия фехтовальщиков

По мнению бывшего министра спорта и олимпийского чемпиона, Международная федерация фехтования не имела никаких оснований менять правила

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Международная федерация фехтования (FIE) проявила постыдную слабость, отказавшись под политическим давлением от правила обязательного рукопожатия спортсменов после окончания поединка. Такое мнение ТАСС высказал бывший министр спорта России, олимпийский чемпион Павел Колобков.

Международная федерация фехтования после инцидента с участием украинки Ольги Харлан и россиянки Анны Смирновой на чемпионате мира в Милане решила отменить пункт правил об обязательном рукопожатии фехтовальщиков по окончании поединков.

"Мне стыдно за Международную федерацию фехтования, она всему миру показала свою слабость, не сумев ответить на вызовы, с которыми столкнулась. Оснований менять правила не было никаких, у нашего вида спорта есть традиции, и рукопожатие считается необходимым элементом окончания фехтовального поединка", - сказал Колобков.

"К сожалению, решения принимаются в угоду сиюминутным интересам, что может привести к нехорошим последствиям для всего спорта и фехтования в частности. Оказалось, что правила можно менять постфактум, что можно не пожимать руку сопернику. Это не красит ни федерацию, ни отдельных спортсменов, которые привносят в спорт элементы политики. Если ты не хочешь соблюдать правила, то не выходи и не соревнуйся, а участвуй в первенстве водокачки", - заключил он.

Харлан изначально была дисквалифицирована за отказ от обязательного рукопожатия со Смирновой после победы в 1/32 финала турнира по фехтованию на саблях на чемпионате мира в Милане, однако после призыва Международного олимпийского комитета (МОК) "деликатней относиться к ситуациям, связанным с украинскими и нейтральными спортсменами" FIE отменила наказание. Протест россиянки, которая выступала на соревнованиях в нейтральном статусе, был отклонен сразу - она не была допущена к следующей стадии турнира.

Президент МОК Томас Бах в пятницу в своем письме Харлан заявил о готовности выделить украинской фехтовальщице дополнительную лицензию на Олимпийские игры в Париже, если она не попадет туда через квалификацию.