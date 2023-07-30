Филонова стала 47-м российским спортсменом, отбывающим наказание за мельдоний

Срок дисквалификации спортсменки истечет 30 мая 2027 года

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Представительница парусного спорта Анастасия Филонова стала 47-м российским спортсменом, отбывающим дисквалификацию за употребление мельдония. Об этом свидетельствуют материалы Российского антидопингового агентства (РУСАДА), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Двукратной победительнице первенства России - 2015 Филоновой, представляющей Краснодарский край, 24 года. Срок четырехлетней дисквалификации спортсменки истечет 30 мая 2027 года.

Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016 года. В первые месяцы 2016 года допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на это вещество, позднее WADA опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана.