Прыгун в высоту Лысенко показал лучший результат сезона в Европе

Россиян выиграл открытый чемпионат Белоруссии, преодолев планку на высоте 2,35 метра

ТАСС, 30 июля. Российский прыгун в высоту Данил Лысенко стал победителем открытого чемпионата Белоруссии по легкой атлетике. Соревнования проходят в Минске.

Лысенко победил с лучшим результатом сезона в Европе - 2,35 метра. До этого лучшим был результат итальянца Джанмарко Тамбери (2,34 м), установленный 16 июля. Лучший результат сезона в мире показал представитель Катара Мутаз Баршим (2,36 м).

Второе место занял россиянин Илья Иванюк (2,31 м). Третье место разделили белорусы Павел Селиверстов и Никита Данилов (2,23 м).

Лысенко 26 лет, на его счету золото зимнего чемпионата мира 2018 года и серебро летнего чемпионата мира 2017 года.

Открытый чемпионат Белоруссии завершится 30 июля, в нем принимают участие 20 российских спортсменов.