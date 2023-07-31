РФС рассмотрит удаление футболиста "Краснодара" Сперцяна в матче со "Спартаком"

Артур Григорьянц рассказал, что будут рассмотрены выкрики нецензурных выражений болельщиками "Локомотива"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на ближайшем заседании в среду рассмотрит удаление полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна в матче первого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России против московского "Спартака". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

27 июля "Краснодар" дома уступил "Спартаку" со счетом 1:2. Сперцян был удален на 44-й минуте встречи.

"По Кубку России рассмотрим удаление футболиста "Краснодара" Эдуарда Сперцяна в матче со "Спартаком", - сказал Григорьянц. - Он был удален за грубую игру. Футболист приглашен на заседание. Также рассмотрим задержку начала матча с "Уралом" со стороны "Локомотива" на три минуты. Также болельщики "Локомотива" скандировали нецензурные выражения. По матчу "Оренбург" - ЦСКА рассмотрим неподобающее поведение хозяев в связи с двумя удалениями".

В следующем туре Кубка России "Краснодар" на выезде сыграет с московским "Динамо" 9 августа.