РФС отстранил двух футболистов за ставки на матчи

Роман Клюкин отстранен на 5 лет, Максим Яковлев - на 10

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил бывшего игрока "Электрона" Романа Клюкина и бывшего футболиста "Пересвета" Максима Яковлева за ставки на матчи. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Клюкин отстранен от любой связанной с футболом деятельности на 5 лет, Яковлев - на 10.

"Электрон" и "Пересвет" выступают в Леон - Второй лиге. Клюкину 26 лет, он играет на позиции вратаря. 31-летний Яковлев является полузащитником. 1 июля оба игрока подписали контракты с парагвайским клубом "Атыра", который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата страны.