Футболисты "Краснодара" одержали третью победу подряд в чемпионате России

В третьем туре РПЛ "Краснодар" со счетом 1:0 обыграл "Пари Нижний Новгород"

КРАСНОДАР, 4 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" дома со счетом 1:0 обыграл "Пари Нижний Новгород" в матче третьего тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Краснодар".

Единственный гол забил Эдуард Сперцян (29-я минута, с пенальти). После матча главный тренер "Пари НН" Сергей Юран получил красную карточку. На 10-й минуте матча боковой арбитр получил травму и был заменен.

"Краснодар" одержал третью победу подряд в РПЛ, подопечные Владимира Ивича после трех матчей возглавляют турнирную таблицу РПЛ с 9 очками. "Пари НН" занимает 13-е место с 1 очком после трех туров. Ранее краснодарцы обыграли московское "Динамо" (3:1) и "Сочи" (2:0).

В следующем матче "Краснодар" на выезде сыграет с "Оренбургом" 12 августа, "Пари НН" 14 августа примет грозненский "Ахмат".