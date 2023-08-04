4 августа, 19:06,
обновлено 4 августа, 19:35
Футбол в России

Футболисты "Краснодара" одержали третью победу подряд в чемпионате России

В третьем туре РПЛ "Краснодар" со счетом 1:0 обыграл "Пари Нижний Новгород"

КРАСНОДАР, 4 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" дома со счетом 1:0 обыграл "Пари Нижний Новгород" в матче третьего тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Краснодар".

Единственный гол забил Эдуард Сперцян (29-я минута, с пенальти). После матча главный тренер "Пари НН" Сергей Юран получил красную карточку. На 10-й минуте матча боковой арбитр получил травму и был заменен.

"Краснодар" одержал третью победу подряд в РПЛ, подопечные Владимира Ивича после трех матчей возглавляют турнирную таблицу РПЛ с 9 очками. "Пари НН" занимает 13-е место с 1 очком после трех туров. Ранее краснодарцы обыграли московское "Динамо" (3:1) и "Сочи" (2:0).

В следующем матче "Краснодар" на выезде сыграет с "Оренбургом" 12 августа, "Пари НН" 14 августа примет грозненский "Ахмат".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

3

3

0

0

9

6

1

5

2

"Спартак"

2

2

0

0

6

5

3

2

3

"Локомотив"

2

1

1

0

4

6

3

3

4

"Зенит"

2

1

1

0

4

3

1

2

5

"Крылья Советов"

2

1

1

0

4

5

4

1

6

"Ростов"

2

1

1

0

4

3

2

1

7

"Урал"

2

1

1

0

4

2

1

1

8

ЦСКА

2

1

0

1

3

4

4

0

9

"Сочи"

2

1

0

1

3

2

2

0

10

"Рубин"

2

0

2

0

2

3

3

0

11

"Оренбург"

2

0

1

1

1

3

4

-1

12

"Динамо"

2

0

1

1

1

4

6

-2

13

"Пари НН"

2

0

1

2

1

0

3

-3

14

"Ахмат"

2

0

0

2

0

3

5

-2

15

"Балтика"

2

0

0

2

0

1

4

-3

16

"Факел"

2

0

0

2

0

2

6

-4

  

Теги:
Российский футбол
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