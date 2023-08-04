Футболисты "Краснодара" одержали третью победу подряд в чемпионате России

КРАСНОДАР, 4 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" дома со счетом 1:0 обыграл "Пари Нижний Новгород" в матче третьего тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Краснодар".
Единственный гол забил Эдуард Сперцян (29-я минута, с пенальти). После матча главный тренер "Пари НН" Сергей Юран получил красную карточку. На 10-й минуте матча боковой арбитр получил травму и был заменен.
"Краснодар" одержал третью победу подряд в РПЛ, подопечные Владимира Ивича после трех матчей возглавляют турнирную таблицу РПЛ с 9 очками. "Пари НН" занимает 13-е место с 1 очком после трех туров. Ранее краснодарцы обыграли московское "Динамо" (3:1) и "Сочи" (2:0).
В следующем матче "Краснодар" на выезде сыграет с "Оренбургом" 12 августа, "Пари НН" 14 августа примет грозненский "Ахмат".
1
"Краснодар"
3
3
0
0
9
6
1
5
2
"Спартак"
2
2
0
0
6
5
3
2
3
"Локомотив"
2
1
1
0
4
6
3
3
4
"Зенит"
2
1
1
0
4
3
1
2
5
"Крылья Советов"
2
1
1
0
4
5
4
1
6
"Ростов"
2
1
1
0
4
3
2
1
7
"Урал"
2
1
1
0
4
2
1
1
8
ЦСКА
2
1
0
1
3
4
4
0
9
"Сочи"
2
1
0
1
3
2
2
0
10
"Рубин"
2
0
2
0
2
3
3
0
11
"Оренбург"
2
0
1
1
1
3
4
-1
12
"Динамо"
2
0
1
1
1
4
6
-2
13
"Пари НН"
2
0
1
2
1
0
3
-3
14
"Ахмат"
2
0
0
2
0
3
5
-2
15
"Балтика"
2
0
0
2
0
1
4
-3
16
"Факел"
2
0
0
2
0
2
6
-4