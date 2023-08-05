Кнороз не намерена просить World Athletics включить свой результат в международный рейтинг

Международная федерация пока не зачла россиянке прыжок на 4,75 метра, который она исполнила в июне

ЧЕЛЯБИНСК, 5 августа. /ТАСС/. Полина Кнороз, прыгнувшая с шестом в середине июня на турнире в Чебоксарах на высоту 4,75 метра и установившая лучший результат сезона в России, не собирается ничего предпринимать для того, чтобы этот прыжок Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) внесла в свой рейтинг. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

"Я не скажу, что испытываю чувство обиды от того, что мой лучший результат в этом сезоне до сих пор не учтен в мировом рейтинге, - призналась Кнороз. - Но мне непонятно, почему это так произошло. Я прыгнула на 4,75 метра, все это знают, и от того, что мой прыжок там не заметили, мне от этого ни горячо и ни холодно. Конечно, хотелось бы, чтобы World Athletics занесла мой результат, но обращаться куда-то с просьбой внести его я точно не буду".

"Выходит, мне нужно еще прыгать на такие высоты, чтобы быть выше в рейтинге", - добавила спортсменка.

По состоянию на 5 августа Кнороз занимает 14-е место в мировом рейтинге (шестое - в Европе) с прыжком на 4,65 метра, совершенным 9 июля на турнире в Челябинске. В случае если World Athletics зачтет россиянке июньский прыжок на 4,75 метра, она переместится на шестое место в мировом рейтинге и на третье - в европейском.

4 августа 24-летняя Кнороз впервые стала победительницей летнего чемпионата России с прыжком на 4,62 метра.