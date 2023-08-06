Бегунья Ивонина уверена, что выполненный олимпийский норматив пригодится ей в будущем

Ивонина победила на чемпионате России на дистанции 3 000 м с препятствиями

ЧЕЛЯБИНСК, 6 августа. /ТАСС/. Чемпионка России 2023 года в беге на 3 000 метров с препятствиями Екатерина Ивонина уверена, что выполненный на этом турнире в Челябинске олимпийский норматив обязательно пригодится ей в будущем. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

Ивонина преодолела дистанцию за 9 минут 17,74 секунды. Второй стала Ольга Вовк (9.21,50). Обе спортсменки сумели пробежать быстрее квалификационного олимпийского норматива (9.23,00).

"Я уверена, что выполнение олимпийского норматива пригодится мне потом, - считает Ивонина. - Мы сильнейшие спортсмены и не просто так тренируемся. Пусть нас пока не выпускают, но мы продолжаем готовиться. И если ты выступаешь на чемпионате России, то нужно выступать от и до".

"Бег был тяжелый, ноги вялые, сложно было себя собрать. Спасибо большое моей сопернице Оле Вовк, которая подбадривала меня всю дистанцию. Даже в самый тяжелый момент она вышла вперед, спасибо ей за это. Мы планировали показать время в районе 9 минут 10 секунд, но потом решили бежать помягче, потому что погода жаркая, но и то пришлось тяжело", - добавила спортсменка.

Российские и белорусские легкоатлеты в настоящее время не имеют возможности выступать соревнованиях под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) из-за санкций, наложенных в марте 2022 года после обострения ситуации на Украине.