Российские гимнастки выиграли групповые упражнения со скакалками на Играх стран СНГ

Вторую строчку заняли белорусские спортсменки, третьими стали азербайджанки

МИНСК, 6 августа. /ТАСС/. Российские гимнастки одержали победу в групповых упражнениях со скакалками на II Играх стран СНГ в Белоруссии.

Вторую строчку заняли белорусские спортсменки, третьими стали азербайджанки. В групповых упражнениях с мячом первенствовали белорусские гимнастки, вторыми стали россиянки, третьими - представительницы Азербайджана.

Россиянка Арина Аверина стала первой в упражнениях с обручем, второе место заняла ее соотечественница Лала Крамаренко, третье - белоруска Алина Горносько. В упражнениях с мячом золотая медаль досталась Горносько, серебряная - Крамаренко, бронзовая - белоруске Елизавете Зорькиной.

Крамаренко поднялась на первую ступень пьедестала в упражнениях с булавами, второй стала Горносько, третьей - россиянка Анна Попова. В упражнениях с лентой победила Крамаренко, второй стала Попова, третьей - Горносько.

II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии по 20 видам спорта. В них принимают участие свыше 2 тыс. спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также еще 13 стран, приглашенных на соревнования в статусе гостей. В Играх принимают участие 408 российских спортсменов.