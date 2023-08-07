В МОК заявили, что Сотникова не сдавала положительную допинг-пробу на Играх в Сочи

Ранее в интервью олимпийская чемпионка рассказала, что в 2014 году сдала положительную допинг-пробу

ТАСС, 7 августа. Олимпийская чемпионка российская фигуристка Аделина Сотникова не сдавала положительную допинг-пробу на Играх 2014 года в Сочи. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на представителя Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее Сотникова в интервью YouTube-каналу Tatarka FM рассказала, что в 2014 году сдала положительную допинг-пробу, но после проверки пробы Б ее оправдали. После этого Национальный олимпийский комитет (НОК) Южной Кореи сообщил, что намерен инициировать расследование по данному эпизоду.

"МОК ответил на вопросы НОК Южной Кореи по вопросу о допинге Сотниковой. МОК обнаружил, что проба А никогда не давала положительного результата. Никаких проблем с нарушением допинговых правил Сотниковой не было найдено даже при расширенном тестировании российских спортсменов в 2017 году", - приводит агентство слова представителя МОК.

Сотниковой 27 лет, в 2014 году она стала первой в истории российской олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Серебро на Олимпиаде в Сочи завоевала южнокореянка Ким Ён А.