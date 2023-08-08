Серебряный призер Олимпиады Каширина стала чемпионкой Игр стран СНГ по тяжелой атлетике

Россиянка завоевала золото в весовой категории до 87 кг

ГРОДНО, 8 августа. /ТАСС/. Обладательница серебряной медали Олимпийских игр 2012 года и пятикратная чемпионка мира по тяжелой атлетике россиянка Татьяна Каширина завоевала золото в весовой категории до 87 кг на II Играх стран СНГ. Соревнования штангистов проходят в белорусском Гродно.

По сумме двоеборья 32-летняя Каширина набрала 262 кг. В весовой категории до 89 кг серебро завоевал россиянин Роман Чепик. Его соотечественник Георгий Кесаев стал вторым в весовой категории до 96 кг.

Во вторник проходят заключительные соревнования по легкой атлетике. В беге на 60 м с барьерами золото завоевала россиянка Ульяна Симененко, серебро - ее соотечественница Анжелика Вересова. На аналогичной дистанции у юношей Максим Антонов занял второе место. В беге на 600 м лучшей стала Екатерина Иванова, второй результат показала Александра Архангельская. У юношей золото выиграл Никита Попов. Милана Наникова завоевала бронзу в метании диска.

Также были разыграны медали в пулевой стрельбе. Максим Михайлов, Матвей Потапов и Евгений Потапов в составе сборной России выиграли командные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки из положения стоя. Российские спортсмены заняли весь пьедестал почета в индивидуальном зачете: первым стал Михайлов, вторым - Матвей Потапов, третьим - Евгений Потапов. В командном первенстве по стрельбе из пневматического пистолета среди юниорок сборная России в составе Кристины Ермаковой, Алины Лисицы и Валерии Ганаковой завоевали серебряные медали. В личном зачете Ганакова стала бронзовым призером.

Сборная России по пляжному футболу в полуфинале уступила команде Ирана (4:4; 3:4 - по пенальти). Российские гандболистки со счетом 30:25 обыграли белорусок в четвертый соревновательный день турнира. Сборная России по стрельбе из лука вышла в финал соревнований среди смешанных команд. В полуфинале россияне обыграли команду Узбекистана - 6:0. Решающий поединок пройдет 9 августа, соперниками россиян будут спортсмены из Белоруссии.

II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии по 20 видам спорта. В них принимают участие свыше 2 тыс. спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также еще 13 стран, приглашенных на соревнования в статусе гостей. От России участие в соревнованиях принимают 408 спортсменов.