В Омске открыли аллею с 22 бюстами олимпийских чемпионов

Аллея располагается на территории между Комсомольским и Юбилейным мостами на левом берегу набережной реки Оми

ОМСК, 12 августа. /ТАСС/. Олимпийская аллея, на которой представлены 22 бронзовых бюста победителей Олимпиад из Омской области, открылась в центре Омска. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Приятно, что в такой замечательный спортивный день все наши олимпийские звезды разных лет собрались, чтобы поностальгировать по тем временам, когда тренировались, когда выигрывали, побеждали, - сказал на церемонии открытия врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. - У нас Омск не только город трудовой доблести, но и спортивной славы: славы советского и российского спорта".

Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков добавил, что эта аллея наглядно демонстрирует тщетность попыток стереть Россию из олимпийской истории. "Глядя на вас, мы понимаем, что это невозможно, потому что никто в мире, наверное, не может представить себе борьбу без Александра Карелина (трехкратный олимпийский чемпион по борьбе, выпускник Сибирского государственного университета физической культуры и спорта в Омске - прим. ТАСС), художественную гимнастику без Евгении Канаевой (двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастики, уроженка Омска - прим. ТАСС)", - сказал он.

По словам четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова, омская аллея не имеет аналогов во всем мире. "Я не знаю такого, чтобы увековечивали сразу всех олимпийцев, - сказал он ТАСС. - Многие страны не имеют такого количества олимпийцев, как Омская область".

Трехкратный олимпийский чемпион по хоккею, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк добавил, что появление такого объекта привлечет в спорт молодежь. "Мы должны на примере наших олимпийцев воспитывать молодежь, - отметил он. - Я думаю, многие города, где тоже есть олимпийские чемпионы, последуют примеру Омска".

22 бронзовых бюста скульптора Сергея Полегаева олимпийских чемпионов, родившихся, проживавших или начавших свой спортивный путь в Омской области, установили в самом центре Омска на территории между Комсомольским и Юбилейным мостами на левом берегу набережной реки Оми. Меценат проекта Сергей Козубенко и мэрия Омска подписали соглашение о передачи аллеи городу. В дополнении к скульптурам Омску передано 60 портретов известных омских спортсменов, написанным народным художником РФ Никасом Сафроновым.