Чесноков считает, что теннисистка Самсонова уверенно обыграла Рыбакину

В воскресенье Людмила Самсонова обыграла Елену Рыбакину в полуфинале турнира WTA 1 000 в Монреале

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Россиянка Людмила Самсонова уверенно переиграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:1, 6:2 в пользу Самсоновой. В финале она сыграет против американки Джессики Пегулы.

"Рыбакина развалилась, у меня возникло такое впечатление, что сложные климатические условия и матч против Касаткиной сказались на ней. Второй и третий сеты она просто провалила. Самсонова в очень хорошей форме, она сыграла очень здорово и уверенно. Я думаю, она сможет выйти на финал и играть как бог, главное, чтобы в голове ничего не перещелкнуло", - сказал Чесноков.

Турнир в Монреале относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Призовой фонд составляет $2,78 млн. Действующей победительницей турнира в Монреале является итальянка Камила Джорджи (2021). В 2022 году на канадском турнире категории WTA 1 000, который прошел в Торонто, победила румынка Симона Халеп.