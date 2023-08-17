Себастьяна Коу переизбрали главой World Athletics

Британец был единственным кандидатом

ТАСС, 17 августа. Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу переизбран на новый срок. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Британец был единственным кандидатом на выборах. Срок полномочий Коу составит четыре года.

Коу 66 лет, он занимает пост президента World Athletics с 2015 года, был переизбран на эту должность в 2019 году. Коу выступал в беге на дистанциях 800 и 1 500 метров, является двукратным олимпийским чемпионом и чемпионом Европы.