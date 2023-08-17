ВФЛА не выплатит Ласицкене призовые за финал "Королевы российского спорта"

Олимпийская чемпионка выступит на турнире по специальному приглашению

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не будет выплачивать олимпийской чемпионке в прыжках в высоту Марии Ласицкене призовые за участие в финале легкоатлетической серии "Королева российского спорта". Об этом говорится в документе ВФЛА, который имеется в распоряжении ТАСС.

8 августа Ласицкене получила wild card (специальное приглашение) на участие в соревновании. Президиум ВФЛА принял решение, что Ласицкене будет добавлена к восьми спортсменам, которые отбирались в финал на протяжении всего сезона.

"К участию в финале серии могут быть дополнительно допущены победители и призеры Олимпийских игр в Токио в соответствующих дисциплинах, - говорится в тексте документа. - При этом на таких спортсменов не будут распространяться положения п. п. 2.3 и 2.9 (в части призовых вознаграждений участникам финала серии, занявшим 1-6-е места) настоящего регламента".

Финал "Королевы российского спорта" проходит с 17 по 19 августа в Екатеринбурге. Первые два дня соревнования будут проходить на стадионе "Калининец", в заключительный день в центре Екатеринбурга будут разыграны медали среди мужчин и женщин в прыжках в высоту.

Ласицкене 30 лет, она завоевала золото на Олимпийских играх в Токио в 2021 году. В том же году она стала победительницей Бриллиантовой лиги. Также россиянка является трехкратной чемпионкой мира, дважды она побеждала на чемпионатах мира в помещении, на счету спортсменки золотая и серебряная медаль летних чемпионатов Европы.