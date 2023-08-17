В World Athletics считают, что российские легкоатлеты не примут участия в Олимпиаде

В марте МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе

ТАСС, 17 августа. Российские легкоатлеты вряд ли примут участие в Олимпийских играх в Париже. Такое мнение на пресс-конференции высказал президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу.

"К сожалению, я не вижу шансов [на участие россиян в Олимпийских играх в Париже], - сказал Коу. - Конечно, мы будем наблюдать за ситуацией, но, к сожалению, сейчас это выглядит так".

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Весной Коу сообщил о создании рабочей группы по вопросу допуска россиян на турниры под эгидой организации.