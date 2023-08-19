19 августа, 07:12
Летние олимпийские виды спорта

Кнороз считает, что после заявления Коу путь российским легкоатлетам на Олимпиаду закрыт

Донат Сорокин/ ТАСС
Полина Кнороз
© Донат Сорокин/ ТАСС

Спортсменка отметила, что несмотря на это, все равно продолжает с удовольствием заниматься своим любимым делом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Последнее заявление президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяна Коу об отсутствии у российских легкоатлетов шансов выступить на Олимпиаде окончательно закрыло спортсменам путь на Игры в Париже. Такое мнение ТАСС высказала действующая чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнороз.

В четверг Коу заявил, что не видит шансов у российских легкоатлетов на участие в Играх в Париже.

"После недавнего заявления Коу я понимаю, что путь на Олимпиаду для нас закрыт, - сказала Кнороз. - Ну что я могу с этим поделать? Но несмотря на то, что мы все расстроены и подавлены от того, что не поедем на Олимпийские игры, все равно с большим удовольствием занимаемся своим любимым делом. Мы кайфуем от этого, все круто, продолжаем надеяться, что когда-нибудь нас допустят на международные соревнования".

В пятницу в финале легкоатлетической серии "Королева российского спорта" в Екатеринбурге Кнороз заняла первое место. В ранге победительницы спортсменка сумела выполнить квалификационный олимпийский норматив, прыгнув на 4,73 метра. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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