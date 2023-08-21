Скачков рассказал о победах в чемпионатах Италии и Дубая по настольному теннису

Россиянин в прошлом сезоне играл за клубы из Италии и ОАЭ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Участие в чемпионатах Италии и Дубая помогают двукратному вице-чемпиону Европы по настольному теннису россиянину Кириллу Скачкову компенсировать нехватку международных матчей. Об этом он рассказал ТАСС.

В прошедшем сезоне Скачков стал чемпионом России в составе УГМК, победителем чемпионата Италии в составе "Каррары" и чемпионата Дубая в составе "Аль-Шабаба".

"Конечно, у нас сильные соревнования, часто приезжают все сильнейшие, так что здесь интересно играть. Но я стараюсь находить варианты проверять себя не только в матчах с нашими теннисистами. В этом году я выиграл чемпионаты Италии и Дубая. Это интересный опыт, я играл вместе со своими хорватскими одноклубниками по УГМК Андреем Гачиной и Томиславом Пуцаром", - сказал Скачков.

"В этом году принимал участие в матчах второй бундеслиги. Конечно, международных игр не хватает, но в какой-то степени эти матчи его дают", - добавил собеседник агентства.

Скачкову 36 лет, он является серебряным (2011) и бронзовым (2015) призером чемпионатов Европы в парном разряде и серебряным призером чемпионата Европы в команде (2021). Спортсмен выступал на Олимпийских играх в Лондоне и Токио.