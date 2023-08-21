Смагин назвал тяжелейшим победный для Горячкиной тай-брейк в финале Кубка мира по шахматам

21 августа Александра Горячкина на тай-брейке переиграла представительницу Болгарии Нургюл Салимову и одержала победу в Кубке мира

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Тай-брейк в финале женского Кубка мира по шахматам получился тяжелейшим для россиянки Александры Горячкиной. Такое мнение ТАСС по телефону высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

21 августа Горячкина на тай-брейке переиграла представительницу Болгарии Нургюл Салимову и одержала победу в Кубке мира.

"Тяжелейший тай-брейк, Горячкина его вытащила прямо на зубах, - сказал Смагин. - Первую партию должна была проиграть, еле утащила ноги, но потом получила хороший дебют. Здесь она просто запутала соперницу, та пропустила короля к проходной пешке, после чего Саша уже добила Салимову".

"Шахматные составляющие уходят на второй план, главное победа. Но есть над чем работать, чтобы дальше бороться за главный титул. Она просто молодец, это выдающееся спортивное достижение", - заключил вице-президент ФШР.

Горячкиной 24 года, она впервые стала победительницей Кубка мира, в 2021 году россиянка вышла в финал первого розыгрыша турнира и уступила соотечественнице Александре Костенюк, которая в марте 2023 года сменила спортивное гражданство на швейцарское. На счету Горячкиной две победы на командных чемпионатах мира, в 2019 году она выиграла турнир претенденток, после чего уступила китаянке Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира.