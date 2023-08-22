Принесшая Сирии золото Панарабских игр гимнастка Максимова выступит на Кубке России в Сочи

На турнире, который пройдет с 30 августа по 3 сентября, 16-летняя спортсменка будет представлять Владимирскую область

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Гимнастка из Владимирской области Александра Максимова, принявшая сирийское спортивное гражданство, включена в список участников Кубка России, который пройдет с 30 августа по 3 сентября в Сочи. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

"Максимова заявлена для участия в Кубке России от своего региона, она имеет право выступать на наших турнирах, - сказала Родионенко. - Хочу также отметить, что эта гимнастка до перехода в Сирию не претендовала на место в составе национальной команды".

16-летняя Максимова, имеющая сирийскую лицензию, в начале июля на Панарабских играх в Алжире выиграла две золотые, одну серебряную и две бронзовые награды.

На чемпионате России 2023 года в Казани Максимова выступала на двух снарядах из четырех (на брусьях и в опорном прыжке) и заняла 76-е место в квалификации многоборья. В командном турнире чемпионата страны - 2023 сборная Владимирской области вместе с Максимовой заняла четвертое место.