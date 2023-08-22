Иржи Ярошик покинул пост главного тренера "Оренбурга"

Чешский специалист проработал в футбольном клубе два месяца

ТАСС, 22 августа. Футбольный клуб "Оренбург" объявил об уходе с поста главного тренера команды чешского специалиста Иржи Ярошика. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Иржи Ярошик по семейным обстоятельствам покидает "Оренбург", контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон, - говорится в заявлении клуба. - "Оренбург" благодарит Иржи за сотрудничество, желает здоровья всей его семье и успешного продолжения карьеры".

Ярошик возглавил "Оренбург" 22 июня. Новым главным тренером "Оренбурга" назначен 50-летний испанец Давид Деограсия, который ранее работал в академии "Оренбурга". Также специалист тренировал в испанских клубах "Депортиво", "Сарагоса", "Валенсия", в чемпионатах Таиланда, Марокко и Белоруссии.

"Оренбург" набрал 1 очко в 5 матчах текущего сезона Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. 20 августа команда на выезде разгромно проиграла "Ахмату" (0:4). Единственную победу под руководством Ярошика клуб одержал в матче группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России против "Сочи" (2:0). В другой встрече турнира "Оренбург" потерпел домашнее поражение от ЦСКА со счетом 0:6.

Эта отставка стала второй в РПЛ текущем сезоне. Ранее пост главного тренера грозненского "Ахмата" покинул Сергей Ташуев, вскоре команду возглавил Мирослав Ромащенко.

Ярошику 45 лет, ранее он возглавлял чешские "Усти-над-Лабем", "Простеёв" и "Теплице", а также словенский "Целе". В период игровой карьеры Ярошик выступал в России за московский ЦСКА (2003-2004), с которым стал чемпионом (2003) и обладателем суперкубка страны (2004), а также за самарские "Крылья Советов" (2008-2009). Также Ярошик был игроком чешских "Спарты" и "Слована", английского "Челси", шотландского "Селтика", испанских "Сарагосы" и "Алавеса". Вместе с "Челси" чех выиграл чемпионат Англии (2005), с "Селтиком" стал чемпионом Шотландии (2007).