Попов считает, что фестиваль университетского спорта показывает открытость России

В мероприятии в Екатеринбурге принимают участие спортсмены 36 стран

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Участие спортсменов из 36 стран мира в Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге показывает, что Россия является открытой страной. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию, почетный член Международного олимпийского комитета Александр Попов.

"Очень здорово, что в России проводятся такие фестивали. Важно, что к нам приезжают ребята из разных стран мира. Это показывает, что Россия - открытая страна. Я посмотрел Дворец водных видов спорта, мне все понравилось, у меня остались очень хорошие впечатления", - сказал Попов.

"Спортивная составляющая тоже очень важна, ведь это фестиваль про спорт. Люди приезжают сюда соревноваться. Но надо помнить еще и о том, что спорт объединяет людей и является средством общения", - добавил собеседник агентства.

На фестивале, который завершится 31 августа, будет разыграно 197 комплектов медалей в 14 видах спорта, среди которых бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо и художественная гимнастика. В соревнованиях принимают участие более 4 тыс. студентов из 36 стран.