Винер пожелала спортсменам, чтобы флаг России как можно чаще поднимался в честь их побед

В Москве проходит гала-концерт с участием звезд национальной сборной по художественной гимнастике и танцевального спорта в честь Дня Государственного флага Российской Федерации

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер надеется, что национальный флаг как можно чаще будет поднимался в честь побед отечественных спортсменов. Такое пожелание она высказала в общении с журналистами перед началом гала-концерте ко Дню Государственного флага Российской Федерации с участием звезд национальной сборной по художественной гимнастике и танцевального спорта, который проходит во вторник в Москве.

"В отсутствие международных соревнований для нас сейчас это как глоток свежего воздуха, - сказала Винер. - Сегодня здесь собралась вся Россия: будут выступать дети из Хабаровска, из Республики Саха (Якутия), из Калмыкии, из Краснодара и других уголков нашей страны".

"День флага - знаковый для нас праздник, потому что над нашими детьми вот уже много лет развевается флаг нашей страны и играет гимн нашей Родины. Флаг для нас - огромное счастье, дай бог, чтобы флаг России всегда развевался над головами наших спортсменов и в художественной гимнастике в частности", - добавила она.

День Государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа.