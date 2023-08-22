Футболист "Сочи" Джорджевич должен восстановиться от травмы в течение 15 дней

Нападающий получил повреждение в матче пятого тура чемпионата России против "Ростова"

ТАСС, 22 августа. Черногорский нападающий футбольного клуба "Сочи" Лука Джорджевич, получивший травму в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова", должен восстановиться в течение 15 дней. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал агент игрока Игорь Глушевич.

19 августа футболисты "Сочи" на своем поле разгромили "Ростов" со счетом 4:0. Джорджевич отметился забитым мячом на 28-й минуте, но был заменен еще до перерыва из-за повреждения.

"У Джорджевича небольшое растяжение. Он должен восстановиться в течение 15 дней", - сказал Глушевич.

На счету "Сочи" шесть очков в пяти матчах РПЛ, команда располагается на десятом месте в турнирной таблице чемпионата. Гол в ворота "Ростова" является для Джорджевича единственным в текущем сезоне, он также отдал одну голевую передачу. В следующем туре сочинцы 27 августа примут московский "Локомотив".