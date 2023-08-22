Журова считает, что не стоило называть стадион в честь Исинбаевой при жизни легкоатлетки

Стадион имени Исинбаевой в Махачкале был переименован в "Труд"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает неправильным называть стадион или открывать памятник в честь спортсмена при его жизни, что доказала история со стадионом "Труд" в Махачкале, который прежде носил имя двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой. Такое мнение Журова высказала ТАСС.

Глава Дагестана Сергей Меликов этим летом поручил изучить вопрос переименования стадиона имени Исинбаевой. Так он отреагировал на заявление бывшей легкоатлетки, которая назвала номинальным воинское звание майора, присужденное ей во время спортивной карьеры. В понедельник пресс-служба правительства региона сообщила, что стадион переименован в "Труд".

"Я считаю, что нельзя называть стадионы в честь спортсменов при их жизни, - сказала Журова. - Должно пройти время, тогда и можно будет вынести оценку по общим заслугам. Этот пример лишний раз показывает, что могут быть нюансы. Именно поэтому я категорически против того, чтобы мне при жизни был поставлен памятник, не дай бог, убью сразу! Вот когда меня уже не будет, пожалуйста, но не сейчас".

"По этой же причине я выступаю против того, чтобы спортсменам присуждали звание Героя России. Нельзя исключать, что со временем может всплыть допинговая история или еще что-нибудь. И как можно будет лишить спортсмена такого звания, если вдруг окажется, что он выступал нечестно? Лучше награждать званием Герой спорта", - добавила она.

Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не включила Исинбаеву в список 40 самых влиятельных легкоатлеток в истории чемпионатов мира. "Сейчас возмущаются, что иностранцы не включили Исинбаеву в список, но при этом стадион в ее честь переименовывают. Тут прослеживаются некие двойные стандарты. Если мы говорим исключительно про спорт, то она действительно заслуживает многого, остальное - вопрос личности. Оценивать надо по совокупности, не надо торопиться", - отметила Журова.

Елене Исинбаевой 41 год, она является двукратной победительницей Олимпийских игр в прыжках с шестом (2004, 2008). На Олимпиаде 2012 года спортсменка завоевала бронзовую медаль. Исинбаева трижды выигрывала чемпионаты мира на открытом воздухе и четырежды - в помещении. Она была избрана в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета в августе 2016 года на восьмилетний срок.