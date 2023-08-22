Международный союз велосипедистов назвал цвет формы россиян на юниорском чемпионате мира

Россияне выступят в Колумбии в серо-голубой форме без национальной символики

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Международный союз велосипедистов (UCI) определил, что россияне на стартующем 23 августа юниорском чемпионате мира по велоспорту на треке будут выступать в серо-голубой форме без национальной символики. Об этом ТАСС сообщил главный сборной России по велотреку Сергей Ковпанец.

Юниорский чемпионат мира по велогонкам на треке пройдет в Кали (Колумбия) с 23 по 27 августа. Российские спортсмены будут выступать на этом турнире в нейтральном статусе.

"Нам была предложена серо-голубая гамма комбинезонов, на форме также должна отсутствовать национальная атрибутика, - сказал Ковпанец. - Мы аккуратно последовали указаниям UCI".

На чемпионате мира в Кали выступят 10 спортсменов из России: Владимир Гончаров, Даниил Казаков, Руслан Кузнецов, Илья Савекин, Никита Кирильцев, Никита Быковский, Иван Самусев, Елизавета Солозобова, Екатерина Евланова и Диана Смирнова, имеющие нейтральный статус. Вместе со спортсменами в Колумбию отправились тренеры Владимир Кирильцев, Александр Кузнецов, Ита Кирильцева, Юрий Нестеров, Никита Бекинеев.

"Если наши велосипедисты вернутся из Колумбии с тремя медалями, из которых одна золотая, то я буду очень рад", - заключил Ковпанец.

Из-за санкций, наложенных UCI, россияне лишены возможности бороться за медали в командных дисциплинах.