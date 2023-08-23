Горячкина заявила, что не опасалась встречи с украинкой Музычук на Кубке мира по шахматам

Российский гроссмейстер считает, что соперница могла не пожать ей руку, но не более того

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Горячкина не придавала особого значения тому, что в финале Кубка мира в Баку могла сыграть с украинкой Анной Музычук. Об этом она рассказала ТАСС.

Музычук в полуфинале Кубка мира проиграла представительнице Болгарии Нургюл Салимовой, которую Горячкина обыграла в финале. Музычук в матче за третье место обыграла китаянку Тань Чжунъи.

"Меня сразу настраивали на то, что при нокаут-системе ты соперников не выбираешь - играешь с тем, с кем приходится, - сказала Горячкина о возможной встрече с Музычук. - Никакой боязни у меня не было, играли бы и играли. Возможно, руку мне не пожали, но не более того, никаких комплексов у меня по этому поводу не было".

Горячкиной 24 года, она впервые стала победительницей Кубка мира. В 2021 году шахматистка вышла в финал турнира и уступила соотечественнице Александре Костенюк, которая в марте 2023 года сменила спортивное гражданство на швейцарское. На счету Горячкиной две победы на командных чемпионатах мира, в 2019 году она выиграла турнир претенденток, после чего уступила китаянке Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира.