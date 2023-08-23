Тренер "Динамо" Личка объяснил успехи Гвардиолы

По мнению наставника бело-голубых, испанский специалист умеет находить общий язык с футболистами мирового уровня

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Испанский тренер Хосеп Гвардиола добился больших побед благодаря умению сохранять здоровую атмосферу в коллективе, где собраны амбициозные футболисты мирового уровня. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка.

"Все думают, что это просто, когда у тебя в команде 20 футболистов мирового уровня, но важно уметь найти с ними общий язык, - сказал Личка. - Ты можешь выпустить на поле только десять игроков, в то время как другие десять остаются в запасе. Они могут спокойно воспринять это один-два раза, но когда не выходят в старте на протяжении трех-четырех матчей, то надо уже быть хорошим психологом - уметь с ними разговаривать. Это особая тренерская работа".

"Поэтому я с большим уважением отношусь к таким тренерам, как Гвардиола, Жозе Моуринью, Карло Анчелотти, - продолжил он. - Лучший ли Гвардиола? Всегда тяжело ответить на этот вопрос. Точно один из лучших, о чем говорят его успехи. Но больших побед добивался и Моуринью, в том числе и сейчас с "Ромой".

Гвардиоле 52 года, с лета 2016 года он возглавляет "Манчестер Сити". За это время он пять раз выигрывал чемпионат Англии, по два раза - кубок и суперкубок страны, четыре раза - Кубок английской лиги, по разу - Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Ранее он тренировал германскую "Баварию" и испанскую "Барселону". Всего на счету Гвардиолы 36 командных трофеев, по этому показателю его опережает только британец Алекс Фергюсон (49).

Гвардиола на этой неделе успешно перенес экстренную операцию на спине в одной из больниц испанской Барселоны и пропустит несколько матчей команды.