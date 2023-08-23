В "Динамо" сообщили, что сделали все необходимое для заявки Захаряна за "Реал Сосьедад"

Переход полузащитника в испанский клуб все еще не зарегистрирован

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" отправил все документы для заявки полузащитника Арсена Захаряна за испанский "Реал Сосьедад". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Динамо".

22 августа портал Football Espana сообщил, что Ла Лига, проводящая чемпионат Испании, все еще не зарегистрировала переход Захаряна в "Реал Сосьедад". В пресс-службе испанского клуба сообщили ТАСС, что усердно работают над тем, чтобы футболист смог сыграть в матче третьего тура чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса".

"Наш клуб выполнил все необходимые действия в понедельник: документы были отправлены, а РФС (Российский футбольный союз) выдал международный трансферный сертификат. Игрок отзаявлен", - сообщили в пресс-службе "Динамо".

21 августа в пресс-службе "Реал Сосьедад" сообщили, что все готово для дебюта Захаряна в матче с "Лас-Пальмасом", но это будет решать тренер. Встреча команд пройдет 25 августа и начнется в 20:30 мск.

19 августа "Реал Сосьедад" объявил о переходе Захаряна из московского "Динамо". Испанский клуб заключил контракт с игроком до конца сезона-2028/29. Захаряну 20 лет, он является воспитанником московского "Динамо", за основную команду бело-голубых выступал с 2020 года. Всего в составе "Динамо" игрок провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Полузащитник провел 7 матчей за сборную России.