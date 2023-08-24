Жамнов заявил, что решение о контракте с Ковальчуком будет принято не ранее сентября

Хоккеист приостановил карьеру после сезона-2020/21

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб "Спартак" определится с подписанием контракта с нападающим Ильей Ковальчуком не ранее сентября. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов.

"В сентябре он вернется, поговорим и тогда уже конкретно скажем, - заявил Жамнов. - Все будет зависеть от него, наши двери открыты, а там как сложится. Насколько я знаю, он тренируется, следит за собой. Если в какой-то момент он захочет вернуться на лед, то посмотрим. Пока это только слухи, если он изъявит желание, то мы готовы, все возможно".

Ковальчуку 40 лет, он является воспитанником "Спартака", олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трехкратным обладателем Кубка Гагарина, финалистом Кубка Стэнли. Карьеру он приостановил после сезона-2020/21.