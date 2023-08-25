25 августа, 12:43
Футбол в России

Мексиканский футболист Чавес успешно прошел медосмотр перед переходом в "Динамо"

Роман Шлуинский/ ТАСС
Луис Чавес
© Роман Шлуинский/ ТАСС

Игрока представят 27 августа

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Мексиканский полузащитник Луис Чавес успешно прошел медосмотр перед подписанием контракта с московским футбольным клубом "Динамо". Об этом ТАСС сообщил агент игрока Клаудио Курти.

24 августа Чавес прилетел в Москву, в тот же день в пресс-службе "Динамо" сообщили журналистам, что футболист пройдет медосмотр в пятницу.

"Все прошло успешно. Его представят в воскресенье", - сказал Курти.

Чавесу 27 лет, ранее он выступал за мексиканские "Пачуку" и "Тихуану". В составе сборной Мексики футболист провел 24 матча, в которых забил 3 мяча и отдал 1 результатную передачу. 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
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